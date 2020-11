45 عاما على الفيلم الأيقوني "أحدهم طار فوق عش الوقواق" لـ جاك نيكلسون

مر 45 عامًا على عرض الفيلم الأيقوني "أحدهم طار فوق عش الوقواق"، حيث طُرح بدور السينما للجماهير يوم 21 نوفمبر 1975، وقبلها بيوم تم عرضه في مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي.

الفيلم بطولة جاك نيكلسون الذي قدم خلاله دورًا شديد التميز، أبهر الجماهير وأشاد به النقاد، وحصد عنه أول أوسكار في حياته بعد 4 ترشيحات.

"أحدهم طار فوق عش الوقواق" من إخراج ميلوس فورمان، ومأخوذ من رواية لـ Ken Kesey، ومدته ساعتان و13 دقيقة، وتكلفة إنتاجه 3 ملايين دولار، وتخطت أرباحه الـ 108 ملايين دولار.

أحدهم طار فوق عش الوقواق والجوائز

ترشح الفيلم لـ9 جوائز أوسكار، وحصد منها 5، في فئات، أفضل فيلم، أفضل ممثل دور رئيسي، أفضل ممثلة دور رئيسي، أفضل مخرج، أفضل سيناريو مقتبس.

يوم حفل توزيع جوائز الأوسكار، كانت المنافسة شديدة في فئة أفضل ممثل دور رئيسي، حيث كان في نفس الفئة مع جاك نيكلسون كل من آل باتشينو عن فيلم Dog day afternoon، وجيمس وايتمور عن Give 'em Hell, Harry!، وماكسيميليان شيل عن The Man in the Glass Booth، ووالتر ماثاو عن The Sunshine Boys، وحصدها نيكلسون.

وحصد "أحدهم طار فوق عش الوقواق" 6 جوائز جولدن جلوب، و6 جوائز بافتا، وغيرها الكثير من الترشيحات والجوائز.

حقائق حول الفيلم

قالت لويز فليتشر الحاصلة على جائزة أوسكار في فئة أفضل ممثلة دور رئيسي عن دورها، إنها منزعجة جدًا من أدائها لدرجة أنها لم تستطع مشاهدة الفيلم لسنوات.

حصل جاك نيكلسون على نسبة مئوية من الأرباح، وذلك بدلاً من أجر صغير لفيلم متواضع الميزانية في البداية. وآتت هذه الخطوة ثمارها عندما وصلت الإيرادات إلى أكثر من 120 مليون دولار.

كانت أول أوسكار يحصدها جاك نيكلسون بعد 4 ترشيحات.

أثناء التصوير، ترك أحد أفراد طاقم العمل، الذي يدير الكابلات، نافذة من الطابق الثاني مفتوحة في مستشفى ولاية أوريغون للأمراض العقلية، وتسلق مريض فعلي عبر القضبان وسقط على الأرض، مما أدى إلى إصابته، بحسب موقع IMDB.

قام المخرج ميلوس فورمان بتشغيل الكاميرات في أوقات لا يعرف أعضاء فريق التمثيل أنها تدور، حتى يتمكن من التقاط "اللحظات الحقيقية".

شارك الممثل مايكل دوجلاس في إنتاج الفيلم بجانب شاول زينتز.

اختار معهد الفيلم الأمريكي أحدهم طار فوق عش الوقواق في قائمة أفضل 100 فيلم أمريكي.

طاقم العمل

المخرج ميلوس فورمان

ولد فى 18 فبراير 1932، ورحل عن الحياة فى 13 أبريل 2018 عن عمر ناهز 86 عامًا، أخرج خلال مسيرته 21 عملاً، وكتب 13.

وترشح "ميلوس" لـ 3 جوائز أوسكار وحصد منها 2، وترشح لجولدن جلوب 4 مرات، وحصد 4، كما حصد بافتا مرة.

جاك نيكلسون

22 أبريل 1937، ترشح لجائزة أوسكار 12 مرة، وحصدها 3 مرات، الأولى عن فيلمه الأيقوني One Flew Over the Cuckoo's Nest عام 1976، والثانية عن دوره المساعد في فيلم Terms of Endearment عام 1984، والثالثة عن دوره الرئيسي في فيلم As Good as It Gets عام 1998.

ترشح جاك لجولدن جلوب 18 مرة، وحصدها 6 مرات، وفي عام 1999، تم إهداؤه جائزة Cecil B. DeMille من قبَل رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، عن إسهاماته في صناعة الأفلام.

وضم الفيلم فريقًا كبيرًا من الممثلين بينهم لويز فليتشر، مايكل بيريمان، داني ديفيتو، سيدني لاسيك وغيرهم.