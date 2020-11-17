حملة لمحميات جنوب سيناء بشواطئ نويبع بعد نفوق سلحفاة

استجابت الإدارة العامة لمحميات جنوب سيناء، لشكوى مواطن بمدينة نويبع، لإنقاذ الكائنات البحرية بشواطئ المدينة من شباك الصيادين التي تسببت في قتل سلحفاة بحرية.

الدكتور أحمد الصادق مدير محمية أبو جالوم، أكد أنه جرى تشكيل فريق بحث وتحري بالتعاون بين محميات جنوب سيناء وشرطة المسطحات المائية فور ورود الشكوى، للوقوف على أسباب وفاة السلحفاة البحرية.

وقال مدير محمية أبوجالوم، إن فريق البحث نجح في مسح الشاطئ لمسافة 20 كيلو، وضبط عدد كبير من شباك الصيادين، وخاصة شباك الجوابي بشاطئ المدينة، وجرى إخراج السلحفاة من الشباك، ودفنها بالطريقة المناسبة، ووضع الجير عليه للمساعدة في سرعة التحلل، لإمكانية الاستفادة من الهيكل العظمي في الدراسات العلمية، أو وضع الهيكل في متحف البحريات بمحمية رأس محمد.

وأوضح أن السلاحف البحرية جزء من النظام البيئي المتوازن، وتقوم المحميات الطبيعية برصد الأنواع المختلفة للكائنات البحرية بشكل دوري، للحفاظ على التوازن البيئي.

وشدد على استمرار أعمال فريق البحث للتخلص من جميع الشباك بكافة شواطئ المدينة، إضافة إلى تنظيم حملات توعية للصيادين بعدم ترك الشباك في المياه، كونها تضر بالكائنات البحرية، ما يؤثر بدرجة كبيرة على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي بالمنطقة .