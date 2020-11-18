محافظ جنوب سيناء يشارك في تأبين ضحايا القوة متعددة الجنسيات بشرم الشيخ

شارك اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تأبين ضحايا قوة متعددة الجنسيات، إثر وفاتهم في حادث تحطم مروحية بسيناء، في حضور اللواء عبد الفتاح حلمي، مفوض المحافظ للإعلام، واللواء خالد متولى، مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية .

وكان في استقبالهم الجنرال "ايفان ويليامز" قائد القوات متعددة الجنسيات، وعدد من قيادات القوة، وقدم محافظ جنوب سيناء واجب العزاء، اليوم، بالنيابة عن كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة ومواطني جنوب سيناء راجيا من الله ان يتغمد الضحايا برحمته.

وأكد المحافظ أن الضحايا لقوا حتفهم أثناء قيامهم بواجبهم المقدس، وهو ما يمثل نموذجًا في العطاء والتضحية، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وقدم قائد القوات متعددة الجنسيات "الجنرال ويليامز" الشكر لمحافظ جنوب سيناء، على هذا اللفتة الطيبة، قائلًا " نحن أخوة نعمل على أرض واحدة، ودائما ما نتلاقى في كافة المحافل والمناسبات، والمشاعر الطيبة الخالصة هي أساس التعاون ما بين القوة متعددة الجنسيات ومحافظة جنوب سيناء".

وكانت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة،أعلنت يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر الجاري، مقتل 8 من عناصرها من أصل 9 أشخاص كانوا على متن مروحية تحطمت في سيناء، وقالت قوات حفظ السلام في بيان لها: "خلال مهمة روتينية بالقرب من شرم الشيخ، بمصر، شارك فيها 9 من أفراد القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين إلا أن مروحيتهم تحطمت، ما نتج عنه مقتل 8 من أفراد القوة المتعددة الجنسيات بالزي الرسمي، بينهم 6 مواطنين أمريكيين وفرنسي وتشيكي، ونجا أحد أعضاء القوة وتم إجلاؤه طبيا".