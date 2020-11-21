محافظ الشرقية يوجه بسرعة الانتهاء من صيانة كوبري العباسة بأبو حماد

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية، بسرعة الانتهاء من أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري العباسة 400/70 بمركز ومدينة أبو حماد والرابط بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية بطول 410 أمتار وعرض 7 أمتار، والمنفذ بمعرفة إدارة التوسع الأفقي بوزارة الري وبتكلفة مليون جنيه.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية صباح اليوم لمركز ومدينة أبو حماد لمتابعة تنفيذ الأعمال الجارية بالكوبري والوقوف على نسب التنفيذ، وذلك بعد تلقيه شكاوى من أهالي قرية العباسة تفيد بتباطؤ تنفيذ الأعمال بالكوبري، ليتوجه المحافظ بنفسه لمتابعة تنفيذ الأعمال بالكوبري، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تأخر أو تباطؤ في تنفيذ الأعمال، مشدداً على ضرورة الانتهاء من أعمال إصلاح وتطوير ورفع كفاءة الكوبري قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك لتسهيل حركة السيارات المارة عليه وتقليل الوقت والجهد.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة وصيانة الكباري وذلك في إطار تنفيذ خطة تطوير وتجميل المحافظة والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقدم أهالي العباسة الشكر لمحافظ الشرقية لاستجابته السريعة لشكواهم وزيارته للمركز لمتابعة تنفيذ الأعمال بالكوبري وإصداره تعليمات مشددة لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

كما أمر محافظ الشرقية الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبو حماد، بإنارة أعمدة كهرباء طريق كفر العزازي الواصل بين مدينتي القرين وأبو حماد، تفادياً لوقوع حوادث السير وحفاظاً على أرواح المواطنين، مؤكداً على ضرورة الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وتغطيتها من أسفل تجنباً لحوادث الصعق بالكهرباء.

رافق المحافظ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية.