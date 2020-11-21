السيطرة على حريق في مستشفى ههيا المركزي بالشرقية دون وقوع إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، منذ قليل، على حريق شب في مستشفى ههيا المركزي.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد نشوب حريق في مستشفى ههيا المركزي.

وعلى الفور انتلقت قوة من الحماية المدنية بإشراف العميد محمد عدلي، مدير الحماية المدنية، ودفع بـ4 سيارات إطفاء، استخدمت منها سيارة واحدة، وسيطر على النيران.

وتبين نشوب الحريق في غرفة ممرضات في الطابق الرابع؛ بسبب ماس كهربائي؛ وأسفر الحريق عن حدوث تلفيات بسيطة، بدون إصابات أو خسائر بشرية.

وانتقل الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، إلى المستشفى؛ لمتابعة الواقعة والإشراف على تقديم الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.