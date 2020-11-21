إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية بالفيوم

أصيب شابان بإصابات متنوعة قبل قليل، إثر حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية كانا يستقلانها، بسبب سير السيارة في الحارة المقابلة المخصصة للقادم، وتفاجأ قائد الدراجة البخارية بهم، ولم يتمكن أي منهم من تفادي الآخر فتصادموا معًا بالمواجهة، وذلك أمام مصنع الغزل والنسيج بطريق الفيوم - الصعيد.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية يفيد وقوع حادث تصادم بالمواجهة بين سيارة أجرة ودراجة بخارية أسفر عن إصابة شابين مستقلي الدراجة البخارية.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها الرائد أحمد طرفاية، أنّ المصابين هم أحمد خميس علوم (25 عامًا) مصاب بكدمة بالضلوع واشتباه كسر بالساق الأيسر، وعلي عيد نجدي (23 عامًا) مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن وجروح وسحجات، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.

وبينّت المعاينة الأولية لموقع الحادث أنّ التصادم وقعة بالمواجهة بين الدراجة البخارية والسيارة إثر محاولة السيارة تخطي الزحام في إتجاه الذهاب فقرر السير في الاتجاه المعاكس لكون الطريق "رايح جاي" فوقع حادث التصادم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

ولقي شاب مصرعه، أمس الجمعة، إثر اصطدام سيارة ملاكي بدراجة بخارية كان يقودها بسرعة شديدة ما تسبب في سقوطه من فوق الدراجة البخارية واصطدام بالأرض بقوة شديدة ثم اندفع جثمانه لمسافة تعدت المترين فوق الأسفلت.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أمير نادي السحلي مأمور قسم أول الفيوم، يفيد مصرع شاب صدمته سيارة ملاكي مسرعة على الطريق الدائري بين ميدان عبدالمنعم رياض ومنطقة الزملوطي.

وتبينّ من التحريات الأولية، أنّ المتوفى يُدعى محمد ميزار فتحي ويبلغ من العمر (17 عامًا) ومقيم نقاليفة مركز سنورس، وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.