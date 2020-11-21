أسيوط تستقبل 22 سيارة مواد غذائية ضمن أكبر قافلة لصندوق تحيا مصر

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم السبت، 22 سيارة مقطورة محملة بالمواد الغذائية من صندوق تحيا مصر، وتحتوى على المواد الغذائية ولحوم الدواجن والبطاطين، وذلك تمهيدا لتوزيعها على الجمعيات الأهلية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز المحافظة.

يأتي ذلك ضمن أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء أمس استعداداً لفصل الشتاء، وبدء تفعيل عدد من المبادرات الرئاسية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعايته؛ لتكثيف أنشطة صندوق تحيا مصر فى مجالات الحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بتمويل تتخطى قيمته مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور أحمد عبدالحافظ منسق صندوق تحيا مصر، والعميد أركان حرب محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومحمد سعد مدير فرع جمعية الأورمان بالمحافظة وممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة.

وبدأت الفعاليات بتفقد المحافظ لشاحنات القافلة الإنسانية أمام الديوان العام ثم تفقد مكنواتها واستمع إلى شرح من منسق صندوق تحيا مصر لخطة توزيع محتويات القافلة على الجمعيات الأهلية لتوزيعها على مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف لتوفير حياة كرمية للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن قافلة أسيوط تتكون من 22 مقطورة منها 11 سيارة محملة بالدواجن و5 سيارات محملة بالمواد الغذائية تحتوى على 10 آلاف كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة "بالهنا والشفا"، لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام والتي يوفرها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وسيارة محملة بعدد 4500 بطانية ضمن مبادرة "شتاء آمن" التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر؛ لحماية الأسر من قسوة الشتاء.

وأعلن المحافظ دعمه الكامل للقافلة الإنسانية وتوفير كافة سبل الدعم وتكليف رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولي التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة وتوفير حياة كرمية لهم ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".