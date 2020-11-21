إصابة سيدة ونجلها في حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بالفيوم

أصيبت سيدة ونجلها، بإصابات مختلفة إثر صدمهما من قبل سيارة ميكروباص خلال عبورهما الطريق، مساء اليوم السبت، أمام مدخل الغريب بقرية الإعلام على طريق مصر الفيوم الصحراوي، قبل ميدان عبد المنعم رياض بمسافة قليلة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة الفيوم يفيد إصابة سيدة ونجلها في حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية بقرية الإعلام بدائرة المركز، ما أحدث إصابات متنوعة للسيدة ونجلها، وتم نقلهم على إثرها لمستشفى الفيوم العام.

وتبين من التحريات الأولية التي أجراها الرائد أحمد طرفاية رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، أنّ المصابين هم مرفت حسن (31 عامًا) ومصابة بجرح في الساعد الأيمن يبلغ طوله 7 سم، ونجلها ياسين عويضة محمد (14 عامًا) مصاب باشتباه إصابة في الركبة اليسرى، وتم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام.

وكشفت المعاينة الأولية لموقع الحادث أن الحادث وقع بسبب عبور الدراجة بخارية الطريق فجأة أمام سيارة ميكروباص مسرعة ولم يتمكن قائدها من استيقافها ما أدى إلى اصطدام السيارة بالدراجة البخارية ووقوع مستقليه ما أدى إلى إصابتهم، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

ووقع حادث تصادم أيضًا بين سيارة ودراجة بخارية بنطاق نفس المركز، حيث أصيب شابين بإصابات متنوعة إثر وقوع حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية كانا يستقلانها، بسبب سير السيارة في الحارة المقابلة المخصصة للقادم وتفاجئ قائد الدراجة البخارية بهم، ولم يتمكن أي منهم من تفادي الآخر فتصادموا معًا بالمواجهة.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها الرائد أحمد طرفاية، أنّ المصابين هم أحمد خميس علوم (25 عامًا) مصاب بكدمة بالضلوع واشتباه كسر بالساق الأيسر، وعلي عيد نجدي (23 عامًا) مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن وجروح وسحجات، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.