الزراعة: مشروع "الصوب" يوفر مساحة كافية للمحاصيل الاستراتيجية

قال إبراهيم الدسوقي، المشرف العام على الزراعة المحميمة بوزارة الزراعة، إن مشروع الصوب الزراعية كبير للغاية وليس له مثيل في العالم أجمع، وطاقة المشروع 100 الف فدان صوب زراعية بخلاف الصوب الحكومية وصوب القطاع الخاص.

وأضاف "الدسوقي" في مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" على قناة "Exrtra News"، أن هذا المشروع يهدف إلى استمرارية عمليات الإنتاج الزراعي على مدار العام والانتفاع بوحدة المساحة المستخدمة بالمشروع، بالإضافة إلى توفير مساحة كافية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية الأساسية، التي تقوم الحكومة المصرية باستيردها كالقمح والفول والذرة.

وتابع: "المشروع يحمل العديد من أوجه الاستفادة الغير المباشرة، التي ستعود من هذا المشروع، كالتصنيع الزراعي والورش التي ستعمل لتوفير المنتجات المستخدمة في عمليات الزراعة والري، وكذلك من الممكن أن نقيم مجتمع سكني جديد للعمال والفنيين العاملين بالمشروع هناك وما سينتج عنه فرص عمالة بشكل مباشر".

الصوب الزراعية، مشروع قومي تقوم بها الحكومة المصرية، بغرض تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري الآن ومستقبلا، خاصة أن مصر تقريبًا، وهي ثاني أكبر دولة على مستوى العالم أجمع بمجال الصوب الزراعية، ويعد المشروع واحدًا من سلسلة مشروعات كانت قد أقامتها الدولة مؤخرًا بغرض توسيع الرقعة الزراعية في مصر على المستوى الرأسي والأفقي.

وتعتبر الصوب الزراعية أو ما يعرف بالبيوت المحمية، طريقة حديثة لزراعة المحاصيل من خضروات وأزهار ونباتات داخلية وشتلات مبكرة للزراعات الحقلية في الأنفاق البلاستيكية والبيوت المحمية ذات المناخ الداخلي، الخاضع للسيطرة والتحكم باستخدام أجهزة التبريد والتدفئة والتهوية، لضمان توفير الظروف البيئية والمناخية المناسبة للمحاصيل ولحماية النباتات من الرياح والعواصف الرملية والأمطار بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من المحصول.