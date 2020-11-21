"الوطنية للانتخابات" تُصعد مرشحا بدلا من المتوفى في المنوفية

أصدر المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 87 لسنة 2020، بتصعيد مرشح حزب مستقبل وطن، في الدائرة الثانية ومقرها قويسنا، المنوفية، بدلا من المرشح المتوفى.

وتضمن القرار، تصعيد المرشح هشام محمد عبد الواحد أبو المجد، وشهرته "هشام عبد الواحد"، حزب مستقبل وطن عن الدائرة الثانية ومقرها مركز قويسنا، المنوفية، بالنظام الفردي، بدلا من المرشح المتوفى منير محمد محمود مندور، لخوض جولة الإعادة من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، طبقا للكشف المرفق والترتيب الوارد به.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، وللاطلاع عليه اضغط هنــــــــا.

وشيع الآلاف من أبناء محافظة المنوفية، جنازة المهندس منير مندور، المرشح لعضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا وبركة السبع، الذي وافته المنيه الخميس الماضي في مستشفى بركة السبع، في جنازة شعبية كبيرة جدا لم تشهدها المحافظة من قبل.

وشارك المئات من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب والسياسيين في جنازة الفقيد، الذي توفي عقب نجاحه في دخول جولة الإعادة لانتخابات مجلس النوب، ما أدى إلى وجود حالة من الحزن الشديد بين محبية وأنصاره، في دائرة بركة السبع وقويسنا.

وقال عصمت زايد، عضو مجلس النواب، والمرشح عن الدائرة: "ننعي بمزيدا من الحزن والأسى المهندس منير مندور، ونسأل له الله الرحمة والمغفرة وللأسرة خالص الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، المرشح الخاسر عن الدائرة: "وداعا الأسد، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وبلده الصبر والسلوان".

فيما قال هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، الذي خسر الانتخابات وحل خامسا خلف المرشح المتوفي: "أنعى ببالغ الحزن والأسى الأخ المهندس المرحوم منير مندور، وعزائي أنا وأهالي قرية الدبايبة لكل أهل وعائلات طوخ طنبشا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر و السلوان" .

وتوفي المهندس منير مندور، المرشح لمجلس النواب عن دائرة بركة السبع قويسنا، داخل مستشفي بركة السبع العام، أمس، وأكد مصدر طبي مسؤول بمديرية الصحة أن المرشح وصل المستشفى متوفيا، دون معرفة سبب وفاته.

وتلقي اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بوفاة المرشح منير مندور، داخل مستشفي بركة السبع العام.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، أن سبب وفاة المهندس منير مندور، توقف مفاجى في عضلة القلب، مستبعدا أن تكون الوفاة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن الإصابة بالفيروس لا تسبب الوفاة بشكل مفاجئ.

ودخل المهندس منير مندور جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب، بعد حصوله على 21 ألفا و304 أصوات، ومعه عصمت زايد، 25 ألفا و389 صوتا، واللواء محمد حمدي، 24 ألفا و248 صوتا، فيما حصل عبدالحكيم التعلب، على 22 ألفا و903 أصوات