السيطرة على حريق بمخزن خردة بشبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، مساء اليوم السبت، على حريق اندلع بمخزن خردة بجوار مطحن الهدى، بشارع 15 مايو، بشبرا الخيمة، دون خسائر.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، باندلاع حريق بمخزن خردة خاص.

وتوجه الدكتور مجدي البكري نائب رئيس الحي، وفريق المتابعة الميدانية، كما انتقلت قوات الحماية المدنية، بـ3 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر مادية أو بشرية، ورجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي.