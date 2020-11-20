أصيب 4 بينهم أطفال.. السيطرة على حريق هائل في شبين الكوم بالمنوفية

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل في إحدى الشقق السكنية في شارع الجلاء البحري بمدينة شبين الكوم، بمساعدة الأهالي في محاولات الإطفاء.

ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء فور الإخطار بالحريق، وتم السيطرة عليه ومنع امتداده للشقق والمنازل المجاورة، كما انتقل لمكان الحريق عدد من سيارات الإسعاف.

وأصيب في الحريق 5 أشخاص بينهم أطفال بالاختناق جراء استتشاق الأذخنة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأكد عدد من الأهالي أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي في الشقة .

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير الحماية المدنية، يفيد بالسيطرة على حريق هائل في إحدى الطوابق العلوية في مدينة شبين الكوم بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وبمساعدة الأهالي.

حرر محضر بالواقعة بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة ومعرفة أسباب الحريق وملابسات ما حدث.