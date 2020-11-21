الري تعلن حالة سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار، بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الـ48 ساعة المقبلة الى سقوط أمطار متوسطة وخفيفة على بعض المناطق.

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية غدا الأحد على محافظتي مطروح والاسكندرية. بينما تشهد محافظات الساحل الشمالي الغربي سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية بعد غد الاثنين.

وأنشأت وزارة الموارد المائية والري، مركز التنبؤ بفيضان النيل في العام 1992، الذي يستخدم المعلومات المتاحة عن هيدرولوجية النهر والقياسات الهيدرولوجية على حوض النيل، ومن ثم محاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر ومراقبة الظواهر الجوية وعمل التنبؤات بالإيراد المائي الواصل إلى السد العالي.

ويدرس المركز بدائل تشغيل السد العالي للوصول إلى السياسة المثلى لإدارة الموارد المائية والحد من مخاطر الفيضان والجفاف، كما يتابع بشكل يومي حالة الطقس والأمطار على مصر وحوض نهر النيل، إلى جانب دراسات التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر ودول حوض النيل والمنطقة العربية.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، حالة الطوارئ بين قطاعات ومصالح الوزارة، لمتابعة الموقف المائي وآلية التعامل مع موسم الأمطار الحالي، والاستعداد لحدوث سيول في المناطق الجبلية، وجرى تكليف رؤساء الإدارات المركزية بالتنسيق الدائم والمستمر مع المحافظين والجهات المحلية، واتخاذ الإجراءات الاحتياطية للتعامل مع ارتفاع المناسيب، بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وجرى تشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها في محافظات الدلتا وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف إلى أقل منسوب ممكن، وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر، مع استمرار المرور والمتابعة الدورية على جسور المصارف، والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار، ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم النقاط الضعيفة على المصارف.