"الشريف": تكلفة تطوير شبكات الصرف بالإسكندرية 15 مليار جنيه

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن عددًا كبيرًا من المناطق العشوائية بالمحافظة تضررت من موجة سوء أحوال الطقس، مثل عزبة الشامي والفلكي والسيوف وعزبة البحر كونها لا تتمتع بمنظومة صرف صحي جيدة، موضحًا أنه يتابع أحوال المناطق العشوائية يوميًا، ووجه بتشغيل عربات الصرف لسحب المياه التي غمرت الشوارع والبيوت هناك.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON"، أن كميات الأمطار التي تعرضت لها المحافظة تضاعفت كثيرًا عما كانت عليه في الأعوام الماضية، مشيرًا إلى وجود بعض المناطق العشوائية منخفضة عن سطح الأرض بنحو 1.5 متر.

وتابع: "لدينا مناطق بها بيوت قديمة ومتهالكة صدر بحقها قرارات إزالة، حيث سقط منزل في منطق كرموز وكان فيه 5 إصابات وحالة وفاة، وفي منطقة الجمرك سقط سقف حجرة من الدور الرابع إلى الدور الثالث، ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة شخص آخر".

وأوضح "الشريف"، أن كميات الأمطار كبيرة جدًا وقد تصل إلى 10 أضعاف الطاقة الاستيعابية، وهو ما جعل المحافظة تلجأ إلى القوات البحرية وقيادة المنطقة الشمالية والهيئة الهندسية بالمحافظة، إذ أرسلت المعدات الخاصة بها، وهو ما أدى إلى السيولة المرورية الكاملة في الشوارع الرئيسة بالمحافظة.

ولفت، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء طلب منه عقد اجتماع عاجل خلال اليومين المقبلين للنظر في الحلول العاجلة لحل المشكلات المختلفة في ظل الأمطار الكثيرة التي تشهدها المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن عمليات تطوير شبكات الصرف الصحي ستتكلف ما يتراوح بين 13 مليار جنيه إلى 15 مليار جنيه على الأقل، وسيجعل إدارة المحافظة مجبرة على تكسير شوارعها بالكامل وهو أمر صعب للغاية: "لدينا دراسة يجب تنفيذها على مراحل متعددة ومتفاوتة حتى لا تخرب المدينة بالكامل".

وأكد أن المحافظة جاهزة بدور إيواء لاستقبال الأسر التي تضررت من سوء الأحوال الجوية، جنبًا إلى جنب مع الجمعيات الخيرية وبخاصة الجمعيات الخيرية، كما جرى تخصيص 10 مدارس لتعمل كدور إيواء بمعيشة متكاملة، مشيرًا إلى انتظام الدراسة بمدارس وجامعات المحافظة غدًا الأحد.