فيديو.. أديب يهتف على الهواء بعد فوز الأبيض على نادي مصر: زمالك.. تيت تيت

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته البالغة بفوز نادي الزمالك على نادي "مصر"، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، حيث هتف على الهواء: "زمالك.. تيت تيت.. زمالك".

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، إن الزمالك استطاع الفوز على نادي مصر وتخطى هذه العقبة، بعد أن كان مهزومًا بهدف مقابل لا شيء، فضلًا عن طرد أحد لاعبيه.

وتابع: "الحمد لله الزمالك عدى العقبة، وبقى في حالة نفسية جيدة وجميلة، عشان يروح وهو مبسوط يقابل الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا".

من ناحية أخرى، استنكر الإعلامي، واقعة الخلاف الذي دار بين بطلة مصارعة مصرية مدربها، الذي وصل إلى حد التشاجر والضرب، والذهاب إلى قسم الشرطة لتحرير محضر، موضحًا أن اللجنة الأولمبية المصرية أخذت اجراءات حازمة وحاسمة في هذا الامر، كون هذا الأمر تصرف غير رياضي وغير اخلاقي.

نجح فريق الزمالك في الفوز على فريق نادي مصر، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

المباراة شهدت إثارة ومتعة بين الفريقين، حيث جرى إلغاء هدفين وركلتي جزاء لصالح الزمالك، حيث سجل كاسونجو هدفا وجرى إلغاؤه بداعي التسلل، ونجح مصطفى محمد في التسجيل وجرى الإلغاء أيضًا، فيما تحصل أسامة فيصل، على ركلة جزاء وألغاها الحكم واحتسبها من خارج منطقة الجزاء.

المباراة شهدت أيضًا بطاقتين حمراويين، حيث حصل إمام عاشور، على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف على لاعب نادي مصر، فيما تحصل حسني ذكي، على بطاقة حمراء بعد عرقلة أسامة فيصل، خارج منطقة جزاء فريقه.