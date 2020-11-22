كفر الشيخ: استعددنا للأمطار وصرفنا أغلب كميات المياه

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه ونظرا لسوء حالة الطقس على مستوى الجمهورية، تعرضت عدد من المراكز الساحلية والمدن لأجواء طقس متغيير من أمطار شديدة ومتوسطة، إلا أنه تم تصريف كميات المياه التي سقطت في المراكز والقرى.

وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن أغلب مناطق المحافظة تم فيها رفع المياه من الشوارع والمناطثق السكنية، كما جري صيانة كافة أعمدة الإنارة قبيل هطول الأمطار، وكذا قطع الكهرباء عن بعض أعمدة الأنارة وليس المناطق السكنية.

وأوضح أنه جرى التشارك بين الحكم المحلي والحماية المدنية وكافة الأجهزة المعنية لرفع المياه من الطرق والمناطق السكنية،وهو الأمرالذي جرى على قدم وسام وتم الانتهاء من أغلب لمناطق أمس الجمعة.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف بطبيعته يكون متقلب الطقس، ومن الممكن ظهور الـ4 فصول خلال يوم واحد، وهو أمر طبيعي، وحاليا فأن حالة الطقس في النصف الثاني من فصل الخريف، حيث يفصل حوالي شهر تقريبا عن بداية فصل الشتاء، والذي سيبدأ جغرافيا 21 ديسمبر المقبل.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدي البلد، أنه قد تم الإعلان عن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يوم الأربعاء الماضي، وتم إصدار بيان رسمي بوجود حالة من عدم الاستقرار، تببدأ من يوم الخميس وتستمر حتي اليوم السبت.

وأوضحت أنه بداية من غد الأحد تبدأ الأحوال الجوية في التحسن إلى حد ما في معظم مناطق الجمهورية، مع استمرار فرص سقوط الأمطار خفيفة على بعض محافظات السواحل الشمالية، مؤكدة أنه يجرى التنسيق مع المحافظات وإرسال خرائط للأمطار والتنبؤات الجوية.