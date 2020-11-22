"ماتفرطش في كمامتك".. 1000 محضر وضبط 56 سائقا والعقوبة 4 آلاف جنيه

بعد ما يقرب من عام كامل من التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي ظهر مع الأيام الأولى من بداية العام الحالي، أصبحت الكمامة صديقة للمواطنين في مصر يرتدونها دائما للوقاية من انتشار عدوى الفيروس الفتاك، ولكن على الجهة الأخرى هناك أشخاص يتمادون في إهمالهم للكمامة، ولم تعظهم أخبار المصابين من حولهم أو ما ألم به من أذى، ولم ينظروا لحجم الوفيات الناجمة عن انتشار الوباء التاجي.

الحكومة تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بإيذاء ذاته أو من حوله، بتطبيق الغرامة بشكل صارم، وهو ما حدث أمس، بداية من تحذيرات عديدة التي أطلقتها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الطبية خلال التواجد داخل محطات المترو، للحد من الإصابات المنتشرة داخل البلاد، والتي بدأت تأخذ منحنى تصاعديا.

كما حذر التسجيل الصوتي من توقيع غرامة قدرها 4 آلاف جنيه على المخالفين لقرار ارتداء الكمامات الطبية، في أثناء استقلال قطارات المترو أو التواجد في المحطات أو أمام شباك الخاص بشراء التذاكر.

التطبيق الرسمي لقرار العقوبة جاء بعد ذلك، حينما تم تحرير 1000 محضر للمخالفين لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بارتداء الكمامات الطبية داخل محطات المترو وأثناء استقلال القطارات، مشيرًا إلى أنه سيتم تحويل المحاضر إلى النيابة العامة والتى بدورها ستحرك الدعاوى القضائية على المخالفين لدفع الغرامات المحددة بـ4 آلاف جنيه.

من قبل المترو، غرمت لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق، والمشكَّلة بالتعاون بين إدارتي المرور والمواقف، عدد 56 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة، ورحلات وتاكسي عداد وسيرفيس بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن.

وتم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق، وتفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020، بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه من السائقين المخالفين.