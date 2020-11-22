بدء زراعة 67 فدانا مستصلحة بالقمح بقنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه يجرى استصلاح مساحة 67 فدانًا خلف مركز الأورام لزراعتها بالمحاصيل الموسمية والاستفادة منها في تنمية وتنويع موارد المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لأعمال الاستصلاح بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد "الداودي"، أنه سيتم زراعة القمح بدءً من اليوم، حيث تم تقسيم المساحة المستصلحة إلى مجموعة من القطع لزراعتها بشكل متتالٍ، مؤكدًا تطبيق أساليب وإرشادات وزارة الزراعة في اختيار نوع التقاوي، وزراعة القمح بما يسهم في توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.

وفي سياق آخر، أعلن المحافظ انتهاء أعمال الرصف بطريق السكة الحجازية، وذلك خلال تفقده لأعمال تركيب البلدورات وصب الحواجز الخرسانية في بعض المناطق على جانبي الطريق بعد الانتهاء من الرصف.

وأوضح "الداودي"، أن الطريق يربط بين طريقي قنا – الأقصر الصحراوي الشرقي ومصر - أسوان الزراعي، بطول 11 كيلو متر، وبتكلفة مالية بلغت 14 مليون جنيه، مؤكدًا أن الطريق الجديد يعد من الطرق الجديدة التي أُنشئت بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالمحافظة وزيادة معدلات الأمان والسلامة بها.

وأكد "الداودي"، أن محافظة قنا شهدت مؤخرًا طفرة كبيرة في قطاع الطرق، حيث تم إنشاء مجموعة من الطرق الجديدة يأتى على رأسها محور الشهيد باسم فكري، إضافة إلى إعادة رصف العديد من الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن والقرى، وذلك في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.