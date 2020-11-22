قريبا.. الانتهاء من تحضير لقاح ثاني لكورونا بـ"القومي للبحوث" معمليا

كشف مصدر مسؤول بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من تحضير اللقاح الثاني لكورونا معمليا قريبا، لافتا إلى أنه بمجرد الانتهاء منه سيتم التوصل مع أحد الشركات لتحضير العينات الأولى لبدء التجارب على الحيوانات.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه بمجرد الانتهاء سيتم إعداد الملف والبدء في التجارب على الحيوانات مباشرة عقب الانتهاء من الدراسات البحثية وتصنيع عبوات التجارب، مؤكدا أن ظهوره سيكون أسرع من اللقاح الجاري الانتهاء منه حاليا، وذلك لأنه سيتم تجنب جميع العواقب "الروتينية" التي عطلت ظهور اللقاح الأول حتى الآن.

وأضاف أنه يجرى حاليا دراسة الفيروس ومعرفة خواصه بالقاح الثاني، والاطمئنان على أمانها، موضحا أنه بانتهاء التجهيزات المتعلقة بالمصنع المكلف بتصنيع اللقاح الأول، سيقوم بتحضير العينات الأولى للقاح الثاني لبدء التجارب الإكلينيكة عليها، موضحا أنه سيتم تفادي عدد من الخطوات التي عطلت بدء التجارب الإكلينيكة على اللقاح المصري حتى الآن.

وكشف المصدر، أن اللقاح الثاني هو لقاح مثبط عبارة عن فيروس أنفلونزا H1N1 محمل عليه قطع مستحثة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدا أن العمل بمعامل المركز يجرى على قدم وساق لإيجاد حلول مختلفة للمساهمة في علاج المرض.

وأوضح، أن المركز قام بإجراء اختبارات وأبحاث ودراسات علمية لـ 140 دواء مختلف، للتأكد من فعاليتهم وإيجابيتهم في التعامل مع فيروس كورونا والمساهمة في مواجهة المرض، لافتا إلى أن التجارب المعملية أثبتت فعالية 5 أنواع من الأدوية مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحا أن 2 منهم مضادات حيوية للفيروسات، و3 مكملات غذائية، مشيرا إلى أن الباحثين بالمركز القومي للبحوث يعملون دون انقطاع لإيجاد حلول جذرية للمواجهة في علاج كورونا المستجد، مناشدا المواطنين الالتزام الفترة الحالية والمقبلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة.