كفر الشيخ تستقبل أكبر قافلة إنسانية من صندوق تحيا مصر

شهد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، تسلم كراتين صندوق "تحيا مصر"، والتي سيتم توزيعها من خلال مؤسسات المجتمع المدني على الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وانطلاقًا من دور صندوق تحيا مصر المتمثل في إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية تنهض بكافة القطاعات بالتنسيق مع كافة جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار محافظ كفرالشيخ، في بيان له، إلى أن هذه أكبر قافلة انسانية في العالم، وتتنوع المنتجات من "موادًا غذائية، دواجن، ملابس، وبطاطين"، بالإضافة إلى عدد من أجهزة الغسيل الكلوي، والأسّرة المخصصة لها، فالقافلة تشمل ما بين رعاية صحية ورعاية اجتماعية، لدعم الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي نطاق المحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، علي التنسيق والمتابعة، بسرعة توزيعها من خلال الجهات المعنية بالمحافظة على مدن ومراكز المحافظة سواء من خلال التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر، وبإشراف رؤساء مراكز ومدن المحافظة، على الفئات الأكثر وأشد احتياجًا من خلال كشوفات بها الأماكن والأسماء.

يذكر أن قافلة المساعدات الإنسانية تضم 4 مبادارات رئاسية وهي مبادرة " بالهنا والشفا ( دواجن ) وتحتوي علي 14 ألف و 280 شنطة مُجمدات، و"بالهنا والشفا (مواد غذائية) وتحتوي علي 7 آلاف و 500 شنطة وجبات، بالإضافة إلي 2000 كرتونة، و"شتاء آمن" وتحتوي علي 4 الاف و 500 بطانية، إستعداداً لفصل الشتاء.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة ايمان عبدالحميد، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.