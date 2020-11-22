تجهيز 202 لجنة فرعية بمراكز العياط والبدرشين لاستقبال 625913 ناخبا

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أن المحافظة قد أنهت استعداداتها لاستقبال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 والمقرر عقدها يومي 22، 23 من نوفمبر الجاري حيث تدخل محافظة الجيزة جولة الإعادة بواقع دائرة واحدة فقط على مقعدين بمراكز ومدن العياط والبدرشين، موضحا أن عدد الأصوات التي يحق لها التصويت في جولة الإعادة هي 625913 موزعة على 202 لجنة فرعية داخل 80 مركزا انتخابيا بالمدارس والمعاهد الأزهرية.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الوحدات المحلية المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من مدى جاهزية المقرات الانتخابية من الناحية الأمنية وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

الاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة

ووجه محافظ الجيزة بالاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين الناخبين أثناء المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، بالإضافة إلى توفير كل سبل الدعم اللازم لجميع عناصر العملية الانتخابية والتنسيق التام بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية وظهور المحافظة بالشكل المشرف بها.

رفع درجة الاستعداد التام بكل المستشفيات وعمل خطة للطوارئ

كما أكد محافظ الجيزة على رفع درجة الاستعداد التام بكل المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بنطاق المقرات الإنتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ مفاجئة، موجها بالتأكيد على النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول.

تهيئة المناخ الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم

وأوضح المحافظ أنه تم تهيئة المناخ الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر موجها جموع المواطنين بالمشاركة الإيجابية والذهاب إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن أصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي للنهوض بوطننا الغالي واختيار من يمثلونهم في مجلس النواب.