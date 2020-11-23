للتسوق إلكترونيا في البلاك فرايدي..مزايا خاصية 3D Secure لحماية أموالك

تقدم العديد من البنوك نظام الأمان الثلاثي الأبعاد 3D Secure المجاني، الذي يعمل على الحماية من مخاطر الاحتيال، ويساعد العملاء على تأمين معاملاتهم بالبطاقة الائتمانية عند التسوق على الإنترنت، وذلك عن طريق إرسال رسالة sms تحتوي على رقم سري متغير لكل عملية، ولا تجري عمليه الشراء دونه.

وتزامنًا مع تخفيضات البلاك فرايداي التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر نوفمبر الحالي، والتي يلجأ الكثيرون خلالها إلى التسوق الإلكتروني بدلًا من زحام المحلات، تقدم "الوطن" تفاصيل خدمة 3D Secure لحماية معاملاتك على الإنترنت على النحو التالي:

تفاصيل خدمة 3D Secure

تمتثل هذه الخدمة للمعايير الدولية في مجال ضمان أمن عمليات الشراء عبر الإنترنت وهي مطبقة ومعتمدة من قبل شركة ماستركارد وشركة فيزا، حيث تستخدم هذه الخدمة طريقة توثيق ذات طابع شخصي للتعرّف على العملاء عند استخدامهم البطاقات لتسديد دفعاتهم عبر الإنترنت.

طريقة استخدام خدمة 3D Secure

نظام الأمان الثلاثي الأبعاد 3D Secure هو كلمة مرور مؤلفة من ستة أرقام، وهو يشبه الرقم السري الذي تستخدمه في جهاز السحب الآلي، إلا أنّه مخصص للعمليات التي تقوم بها عبر الإنترنت، وذلك عند إجراء عملية دفع لدى أي متجر عبر الإنترنت يقوم بعرض شعاري Mastercard SecureCode و Verified by Visa، من خلال بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم المباشر.

فبمجرد إجراء عملية شراء عبر الإنترنت، سيجري تحويلك إلى صفحة التاجر لإدخال رمز الأمان، وسيرسل لك النظام تلقائيًا كلمة تأكيد لمرة واحدة (OTP) إلى هاتفك المحمول أو إلى بريدك الإلكتروني المسجل لدى البنك، لتقوم بعد ذلك بإدخالها بشكل صحيح ليجري تأكيد معاملتك.

وتُرسل كلمة التأكيد لمرة واحدة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط، وإذا أدخلت رمز الأمان الثلاثي الأبعاد بشكل غير صحيح، قد ترفض معاملتك وسيطلب منك النظام إعادة إدخال الرمز الجديد المرسل لك عبر رسالة نصية قصيرة.

وتعد طريقة الحماية ثلاثية الأبعاد خدمة مجانية للحماية من الاحتيال والسرقة عبر الإنترنت، ولا يمكن لأحد استخدام بطاقتك الائتمانية للتسوق من المتاجر المشاركة على شبكة الإنترنت لأنها محمية برمز أمان ثلاثي الأبعاد خاص بك.