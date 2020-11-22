أمين الشيوخ: لائحة المجلس تتكون من 293 مادة

أكد المستشار محمود إسماعيل الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن الشكل النهائى لمشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، والذي ستتم مناقشته خلال الجلسة العامة المزمع عقدها 29 نوفمبر، تتكون من 293 مادة.

وقال إسماعيل، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن اللائحة حددت عدد من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية، أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، فضلا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات.

وتابع أمين عام مجلس الشيوخ، أن اللائحة تضمنت جزاءات برلمانية، حال مخالفة عضو المجلس الواجبات المنصوص عليها، التي تتدرج لتبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر، وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية.

واشار إسماعيل، إلى أن مشروع اللائحة، يتضمن 14 لجنة برلمانية، مع نص يتيح مرونة استحداث لجان أخرى، حال وجود حاجة إلى ذلك.

واستطرد الأمين العام لمجلس الشيوخ قائلا: نسابق الزمن، ليتمكن مجلس النواب الحالي، من إصدار اللائحة الجديدة، قبل نهاية الفصل التشريعى الأول، مبينا أنه حال عدم التمكن من ذلك، فستصدر في الفصل التشريعى الجديد، موضحا أنه سيتم إرسال لائحة الشيوخ لمجلس الدولة لمراجعتها خلال الأيام المقبلة.

وحول أبرز المواد التى شهدت مناقشات بلائحة مجلس الشيوخ، قال الأمين العام: إن اللائحة فوضت هيئة مكتب المجلسين "الشيوخ والنواب"، للتنسيق فيما بينهما، فيما يتعلق بالشعبة البرلمانية.

وأشار إلى وجود مادتين، تحكم تشكيل الهيئات البرلماينة، بحيث يمثل كل حزب بـ3 مقاعد باللجنة العامة للشيوخ.

وحول تشكيل الهيئات البرلمانية، أشار إلى أنه من حق كل حزب تشكيل هيئة برلمانية بأكثر من عضوين، ويخطر رئيس المجلس، بداية كل دور انعقاد بالممثل القانوني للهيئة.

وحول ما نصت عليه اللائحة من أحكام، منع تضارب المصالح، قال الأمين العام لمجلس الشيوخ، إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال فى شركة أو كيان تجاري، عليه أن يعهد في إدارة الأسهم لشخص لا يكون قريب من الدرجة الرابعة، إلا لو كان شريك، أو يبيع هذه الأسهم، طبقا لأحكام تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون.

يشار إلى أن اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، انتهت من وضع التصور النهائي لمشروع اللائحة الداخلية، التي تصل إلى 300 مادة، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة المقرر لها 29 نوفمبر الجاري.