5 نصائح لتجنب خطر الكهرباء خلال سقوط الأمطار "ابعد عن الفيشة"

قدم جهازتنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بعض النصائح الإرشادية فى التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار بهدف نشر الوعي بين مستهلكي مرفق الكهرباء فى كافة الجوانب ونظرا للأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.

النصائح

- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - أكشاك – كابلات).

- إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

-الاتصال سريعا بالخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

- الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

- توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

صيانة شاملة لجميع المغذيات الهوائية

من جانبه، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن جميع الشركات بدأت تستعد لدخول فصل الشتاء وتم عمل صيانة شاملة لجميع المغذيات الهوائية وذلك من تقطيع أفرع الأشجار المتداخلة ومعالجة النقاط الساخنة، وإعادة شد موصلات وإعادة تربيط المناولات ومراجعة مناسيب الأكشاك والغرف القريبة من الأرض لحمايتها من الأمطار والسيول وأسقف الأكشاك، لافتا إلى أنه تم الاستعداد بالمهمات اللازمة لمواجهة ظروف طارئة وتدعيمها بمهمات السلامة والصحة المهنية وإخطار المحافظات ومجالس المدن والوحدات المحلية بمراجعة توصيلهم بالإنارة العامة لتجنب الصعق لأي مواطن.

ندوات لتوعية العاملين

وأكد "حمزة"، أنه تم مراجعة فرق الطوارئ وعقد ندوات للتوعية لكافة العاملين وتوضيح مدى خطورة الفترة القادمة للحفاظ على المواطنين والعاملين ومهمات الشركة وتم تنفيذ خطط إحلال الأعمدة المتهالكة وموصلات الجهد المتوسط المتهالكة وتدعيمها بمحولات للقضاء على انخفاض الجهد وتقسيم المغذيات حفاظ على استقرار التغذية الكهربية.

اتخاذ التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى

وحذر "حمزة" المواطنين بعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية خاصة أثناء الأمطار الشديدة، حرصًا على سلامتهم والتوجه بالاتصال سريعا على رقم 121 يتلقى أي شكاوى من خط أرضى أو محمول على مدى 24 ساعة، مؤكدًا أن فرق الطوارئ والصيانة بكافة الشركات التابعة للقطاع تتابع باستمرار جميع الشكاوى والأعطال ويتم على الفور اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى.