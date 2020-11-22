صور.. إصابة 3 في تصادم سيارتين بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة في تصادم سيارتين، إحداهما كانت تسير عكس الاتجاه على طريق "المنصورة – ميت فارس" أمام قرية "ميت الصارم" بالدقهلية، ما تسبب في توقف حركة السير على الطريق.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنصورة، بوقوع حادث تصادم أمام قرية ميت الصارم، بدائرة المركز، ما تسبب في إحداث إصابات.

وانتقلت مباحث المركز إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين تصادم سيارة ميكروباص رقم " د ط ع 7682"، مع سيارة ملاكي رقم "د أ ي 2753"، ما تسبب في إصابة 3 أشخاص، وجرى نقلهم للمستشفى للعلاج.

وأكد شهود العيان، أن السيارة الميكروباص خرجت من كوبري "ميت الصارم" باتجاه قرية سللنت، وأخذت الطريق العكسي، وتصادف قدوم السيارة الملاكي، ما تسبب في حدوث تصادم بالمواجهة بينهما.

وذكروا أن الحادث تسبب في تعطل الحركة علي الطريق، وتشغيل الاتجاه المعاكس في الاتجاهين، ومن ثم شهد الطريق حالة من الارتباك.

وأوضح الشهود، أن السيارات القادمة من داخل ميت الصارم، وتدخل لطريق "المنصورة – طناح" عادة ما تأخذ مسافة في حدود 50 مترًا عكس الاتجاه، بدلًا من أن تأخذ أقرب دوران لها، وهذا يتسبب في وقوع حوادث عديدة في تلك المنطقة.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

من جهة أخرى، أصيب 4 أشخاص بمدينة السلام عقب انقلاب سيارة أجرة أثناء سيرها بالقرب من طريق جسر السويس دائرة القسم، وتبين من التحريات الأولية وشهود العيان أن سبب الحادث هو اختلال عجلة القيادة من يد السائق لتفادي سيارة أخري، ما أدى إلى انقلاب سيارته، ونجح الأهالي ورجال المرور في إنقاذ المصابين، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحُرر محضر وأحاله اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.