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عزل رئيس قرية وخصم لنائب مدينة للتقاعس بالبحيرة

كتب:

أحمد حفنى
03:31 م | الأحد 22 نوفمبر 2020
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عزل رئيس قرية صفط العنب، التابعة لمركز كوم حمادة، وخصم شهر لنائب الكهرباء بكوم حمادة، بسبب تقاعسهما عن أداء عملهما وتردي مستوى النظافة والكهرباء.

يُذكر أن محافظ البحيرة قام بجولة بمركز ومدينة كوم حمادة، صباح اليوم، ولاحظ أثناء مروره بالمركز سوء مستوى النظافة وتردي الخدمات المقدمة من صيانة وأعمال كهرباء، ما دفعه لإصدار قراره السابق، والتشديد على الالتزام بالضوابط المقررة في الهيئات التنفيذية.

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