الجيزاوي يتابع مدى التزام الكليات بجامعة بنها بالاجراءت الاحترازية

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدرسات العليا والبحوث كليات العلوم والتربية والحقوق لمتابعة الإجراءات الاحترازية ومدى التزام الطلاب والجهاز الإداري وهيئة التدريس باتباعها رافقه خلالها الدكتور لطفي أبو سالم عميد كلية العلوم والدكتورة إيمان عبد الحق عميدة كلية التربية، والدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق.

وأشارنائب رئيس الجامعة بأنه تابع مدى التزام الطلاب والجهاز الاداري وأعضاء هيئة التدريس باتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا وعملية التباعد الإجتماعي بين الطلاب.

وخلال الجولة قام الجيزاوي بمتابعة التزام الكليات بخطة الجامعة للتعليم الهجين والتزام الطلاب بالحضور وفقا للجدوال الدراسية المعلنة حيث يحضر طلاب الكليات العملية 3 أيام أسبوعيا وطلاب الكليات النظرية يومان أسبوعيا وطلاب الانتساب يوما واحد.

وأشار إلى أن الجامعة قامت بانشاء المنصة الإلكترونية لإدارة التعليم عن بعد LMS بالجامعة من أجل قيام الطلاب بمتابعة محاضراتهم ودورسهم من خلالها.

وفي وقت سابق بدأت جامعة بنها في تنفيذ إجراءات مشددة لمواجهة التراخي في تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس والاستعدادات لبدء موجة جديدة، وقررت الجامعة إحالة مديري كليتي العلوم والتمريض للتحقيق لعدم متابعتهما الجيدة للإجراءات الاحترازية بالكليتين وفصل 23 طالبًا بسبب عدم التزامهم بإرتداء الكمامات لمدة أسبوع.

وشهدت كليات الجامعة حالة من الإلتزام، اليوم، بارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي وقامت فرق ولجان من الجامعة والأمن الإداري بالتفتيش علي تنفيذ الإجراءات وإحالة المخالفين للتحقيق.

وقال الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، إنه قرر تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالجامعة برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، للمرور على كليات الجامعة، لرصد المخالفات وتسجيلها وتطبيق العقوبات المتدرجة وفقا للقانون.

وأوضح رئيس الجامعة أن العقوبات تبدأ بالإنذارات وتتدرج العقوبة وفقا لتكرار الفعل مشيرا إلى اتخاذ إجراءات بفصل 23 طالبا بكلية العلوم لمدة أسبوع لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وقد تصل العقوبة إلى الفصل أسبوعين أو الإحالة للتحقيق حسب اقتضاء الحالة، موضحًا أن العقوبات لا تقتصر على الطلاب بالجامعة وحدهم بل يتم تطبيقها على الإداريين بالكليات وأعضاء هيئة التدريس حال عدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية.