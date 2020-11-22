استشهاد مجند وإصابة 19 آخرين في انقلاب سيارة أمن مركزي

استشهد مجند، وإصيب 19 آخرين، في انقلاب سيارة أمن مركزي بالكيلو 120 بطريق الواحات البحرية.

وتبين من التحريات الأولية، أن سبب الحادث هو اختلال العجلة من يد السائق أثناء سيره، وتحرر محضر بالواقعة.

وانتقل فريق من مباحث مديرية أمن الجيزة والجهات المختصة إلى مكان انقلاب سيارة أمن مركزي بطريق الواحات، والذي أسفر عن مصرع مجند وإصابة 19 آخرين وذلك لمعاينة مكان الحادث والوقوف على أسبابه.

ورجحت التحريات والمعاينة المبدئية أن سبب الحادث هو اختلال عجلة القيادة من يد سائق سيارة الشرطة أثناء سيره، وحاول تفادي سيارة ملاكي كانت تسير في نفس الاتجاه ما أدى لانقلاب السيارة، وأثبتت المعاينة أن المجند لفظ أنفاسه عقب انقلاب السيارة عدة مرات.

وتبين أن سيارات الإسعاف نجحت في علاج أكثر من مجند أصيبوا بإصابات خفيفة وتم إعادتهم إلى المعسكر و8 آخرين جاري علاجهم فى المستشفي التابعة لوزارة الداخلية.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، ونجح رجال المرور بالتنسيق مع ضباط المباحث في سحب سيارة الأمن المركزي وإعادة حركة المرور بطريق الواحات بعدما شهد كثافة مرورية عقب انقلاب السيارة.

وتلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة أمن مركزي بطريق الواحات بالكيلوا 120، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.