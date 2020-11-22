تشكيل فريق لإغاثة الحالات الإنسانية على مدار 24 ساعة في كفر الشيخ

عقد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً لتفعيل دور فريق الإغاثة الخاص بالمحافظة، تنفيذاً للبروتوكول بين المحافظة وجمعية الهلال الأحمر، بتشكيل فريق للإغاثة تابع للمحافظة يعمل طوال 24 ساعة، لمساعدة ومتابعة الحالات الانسانية.

وحدد محافظ كفر الشيخ مهام الفريق سواء استجابات لاستغاثات المواطنين، ونقل أطفال الشوارع والحالات الانسانية في دور يقيمون بها، تليق بإنسانيتهم وحفاظاً على كرامتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، بالإضافة إلي التواجد في حالة حدوث أزمات أو كوارث، والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن، محذراً من تصوير تلك الحالات ونشرها.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتعاون وحدات تكافؤ الفرص، وحدة حماية الطفل، ووحدة حقوق الإنسان مع فريق الإغاثة، كما وجه مدير إدارة التدريب بالمحافظة بعقد برنامجاً تدريبياً ودورات لأعضاء الفريق، تتناسب مع الأدوار التي يقومون بها.

جاء ذلك بحضور كريم السماحي، مدير إدارة التدريب، وهيام الطباخ، عضو مجلس نواب، وإيمان عبد الحميد، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وصبري عبدالمنعم، مدير وحدة حماية الطفل، وآلاء خفاجة، بوحدة حماية الطفل، وفريق الإغاثة.

يذكر أن المحافظة كانت استجابت في وقت سابق للحالات الإنسانية التي نشرتها" الوطن" في صدر صفحاتها أو على موقعها الإليكتروني وقررت إطلاق حملة لإيواء المشردين، بناءً على مانشرته الصحيفة.

وكلف المحافظ هيام الطباخ، معاون محافظ كفر الشيخ، ببحث كل الحالات ووضعهم في المؤسسات الاجتماعية، مضيفاً أنه تفاجأ بوجود حالات تتخذ الأراضي الزراعية والشارع مأوى لهم منذ 5 سنوات، وذلك بعدما نشرت "الوطن" 4 قصص عنهم.