التحقيقات: انفجار الإطار الخلفي وراء انقلاب "لوري" شرطة بالجيزة

كشفت تحقيقات وتحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل سبب انقلاب سيارة أمن مركزي بطريق الواحات، الذي أسفر عن مصرع مجند، وإصابة 3 أمناء شرطة و21 مجندا، أن سبب الحادث، انفجار الإطار الخلفي أثناء سير قائد السيارة.

وعندما حاول تفادي سيارة أمامه، انقلبت السيارة، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم الواحات، مأمورية من قطاع الشهيد محمد عبدالعزيز أمن مركزي الجيزة، عدد 3 سيارات نقل "لوري"، في الكيلو 230 اتجاه الواحات، انفجر الإطار الخلفي، وأدى إلى انقلاب الـ"لوري"، ووفاة مجند، وإصابة 3 أمناء شرطة، وعدد 21 مجند إصابات مختلفة، ما بين كدمات وسحجات وكسور دون حالات حرجة، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.