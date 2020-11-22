وزير الاتصالات: 30 مليار جنيه تكلفة مشروع رفع كفاءة شبكة الإنترنت

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" كانت فرصة وتحدي لقطاع الاتصالات، كما أن وزارته بدأت مشروعًا طموحًا لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بتكلفة 30 مليار جنيه، موضحًا أن تكلفة المشروع الثاني من رفع كفاءة الإنترنت تبلغ نحو 300 مليون جنيه.

وأضاف "طلعت"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، أن القطاع ومشروعات تحسين الانترنت دفعت ترتيب مصر للتقدم إلى المركز الرابع على مستوى إفريقيا في سرعة الإنترنت بعد أن كانت في المركز الأربعين، فسرعة الانترنت في مصر ارتفعت في عام 2020 لـ34.7 ميجا مقابل 6.5 ميجا في 2019.

سرعة الإنترنت ارتفعت في 2020 إلى 34.7 ميجا مقابل 6.5 ميجا في 2019

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن أزمة كورونا رفعت عدد ساعات الذروة في استخدام الإنترنت من 8 ساعات إلى 15 ساعة يوميا بالإضافة لزيادة مضطردة جراء أزمة كورونا في أعداد مستخدمي شبكة الإنترنت لـ 2.5 ضعف، مشددًا على جاهزية وزارتة للتعامل مع العام الدراسي الجاري وكافة سيناريوهاته.

وتابع: "مستعدون للعام الدراسي من خلال رفع كفاءة الإنترنت حيث إننا سنقوم بتوفير المواقع التعليمية مجانًا للطلاب كما حدث العام الماضي"، موضحًا أن خطط رفع كفاءة وتوسعة الإنترنت لا تتوقف، "وحول المناطق التي تعاني من رداءة خدمات الإنترنت الأرضي أو انعدامها، سنستبدل الإنترنت الأرضي بإنترنت المحمول للمناطق التي لم يصلها الإنترنت الأرضي".