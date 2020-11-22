السيسي عن أول ميني باص يعمل بالغاز: هبقى سعيد لو بقى 80% صناعة محلية

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشرح مفصل من المسؤولين حول منتجات معرض ومؤتمر النقل الذكي، وذلك خلال تفقده المعرض، حيث تحدث أحد المسؤولين عن صناعة أول ميني باص يعمل بالغاز الطبيعي، سيتم تشغيله في العاصمة الإدارية الجديد.

وقال المسؤول أمام الرئيس السيسي، إنه يحاول مواكبة العصر في صناعة وسائل نقل أكثر تميزًا، فتم العمل على محورين، الأول هو نقل التكنولوجيا من أكبر الأسماء العالمية، والمحور الثاني العمل على زيادة المنتج المحلي في تلك الصناعات.

وأضاف: "خلال الفترة اللي اشتغلنا فيها قدرنا إن نقدم منتجات تعمل بالغاز الطبيعي، ده أول ميني باص يعمل بالغاز الطبيعي سيعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، والشاسية بتاعه متجمع في مصر، شغالين في كل أجزاء الحركة اللي هو الماتور، أجزاء الماتور دي لو امتلكناها هنمتلك أي حركة لأي معدة على الطريق".

وتابع: "الميني باص ده يقلل التلوث بنسبة كبيرة، ويوفر فرص عمل، احنا شغالين مع سياسة الدولة وماشين بنفس الخطى، لو قدرنا نقدر نجمع الماتور ده في مصر وكذلك الفتيس هيبقى شيء جيد".

ومن جانبه، رد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "هبقى سعيد إنك تقولي بعمل الأتوبيس ده بنسبة 80% صناعة محلية، عشان أبقى امتلكت فعلا بدايات حقيقة للصناعة".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة، حيث تفقد الرئيس أجنحة المعرض الرئيسية للشركات العالمية المختلفة، وكذلك أجنحة عدد من الوزارات.

واستمع الرئيس إلى شرح مفصل من المسؤولين حول المنتجات من ضمنها المركبات والسيارات ووسائل النقل العام التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء والسيارات المخصصة لحمل الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتزامن المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل في الشرق الأوسط وأفريقيا مع توسع الدولة في بناء المدن الجديدة الذكية، وتبني منظومات النقل الحديثة التي ترتقي باداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجاري وخفض معدلات الحوادث وكذلك الحفاظ علي البيئة.