بالخرائط.. طقس غير مستقر وأمطار غزيرة من الأربعاء حتى الجمعة

توقع مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية "مطروح والإسكندرية" اليوم، وسقوط أمطار خفيفة غدا الثلاثاء على محافظات السواحل الشمالية الغربية، قد تصل إلى بعض محافظات الوجه البحري "كفر الشيخ والبحيرة".

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة لاستقبال موسم الأمطار والسيول، ومواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بالمحطات.

ووجّه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بمواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بالمحطات، وإجراء أعمال الصيانة والعمرات اللازمة لمحطات رفع المياه في المصارف الزراعية ومحطات الطوارئ، وتوفير وحدات الطوارئ وأعمال الحراسة ووسائل الإطفاء الذاتي للمحطات، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية لتأمين خطوط التغذية الكهربائية المغذية لهذه المحطات، وذلك في ضوء الإجراءات التي تتخذها الوزارة استعداداً لموسم الأمطار والسيول، مع التوجيه بالمتابعة المستمرة لضمان جاهزية جميع المحطات للوفاء بالاحتياجات المائية.

وجرى تشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها في محافظات الدلتا وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف لأقل منسوب ممكن، وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر، مع استمرار المرور والمتابعة الدورية على جسور المصارف، والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار، ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم النقاط الضعيفة على المصارف.

وكشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس معمل المناخ بوزارة الزراعة، عن توقعاته بتعرض البلاد لمنخفض جوي عميق بداية من الأربعاء المقبل وحتى الجمعة، يصاحبه سقوط أمطار غزيرة في بعض المناطق بالمحافظات الساحلية، ومتوقع سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وحتى القاهرة ومحافظات شمال الصعيد، تصاحبها عواصف رعدية وانخفاض شديد في درجات الحرارة.

وناشد "فهيم" المزارعين بإجراء المعاملات الزراعية على المحاصيل الخريفية برش المبيدات الفطرية، ضد البياض الزغبي والدقيقي المتوقع ظهورها على محصول الطماطم والبصل والثوم وغيرها من المحاصيل، ورش محفزات النمو والأحماض الأنيمية وأحماض الفوسفوريك على البنجر.