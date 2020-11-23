خطوات التصويت الصحيح داخل لجان الانتخابات خلال الإعادة المرحلة الأولى

تنطلق اليوم الاثنين جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، في 13 محافظة هي: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، فيما كانت "البحر الأحمر" المحافظة الوحيدة التي استطاعت حسم الانتخابات من الجولة الأولى، ويحق لكل المواطنين في الدوائر التي لا تزال في مرحلة الإعادة التصويت.

وترصد "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، خطوات التصويت الصحيح داخل لجان الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات النواب..

خطوات التصويت للإعادة بالمرحلة الأولي من انتخابات البرلمان

يمكن للمواطنين المشارمكة في الاقتراع بلجان الانتخابات من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

في جولة الإعادة لا يتم التصويت بنظام قوائم وإنما فقط فردي.

غير مسموح للناخبين الوافدين الموجودين في غير محل الإقامة بالتصويت، ويشترط أن يكون في الدائرة التابع لها الناخب.

يتجه الناخب إلى اللجنة المقيد بها للإدلاء بصوته، ويشترط أن يكون مرتديا كمامة.

يظهر المواطن إثبات الشخصية "بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر مميكن" ولا يشترط أن تكون سارية.

بعد تأكد رئيس اللجنة من هوية الناخب، وتسجيل اسمه في اللجنة، يسلم الناخب بطاقة تصويت واحدة للفردي.

يجب أن تتأكد من وجود ختم اللجنة على بطاقة التصويت أو توقيع رئيسها.

يتجه الناخب إلى المكان المخصص ويضع العلامة على المرشح الذي اختاره ويضعها في الصندوق المخصص.

بعد انتهاء الانتخاب يوقع الناخب في الخانة المخصصة بكشف الناخبين.

في حالة كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من إثبات رأيه بنفسه، يمكنه في تلك الحالة الانفراد برئيس اللجنة وإخباره برغبته، والذي يتم إثباته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.

كيف يمكن التعرف على اللجنة الانتخابية؟

يمكن الاستعلام عن اللجان الانتخابية من خلال إدخال الرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنـــــا.

أو إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على رقم 5151، أو الاتصال بالخط الساخن 141.