مصادر: 1.7 مليون مستحق لمنحة الـ500 جنيه بعد تنقية قاعدة البيانات

كشفت مصادر باللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، عن أنّ الجهات المختصة بمراجعة وتنقية قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المسجلة للحصول على الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا ، وقدرها 500 جنيه، انتهت تماما من مراجعة البيانات.

الجهات المختصة بتنقية قاعدة البيانات انتهت من مراجعتها وتدقيقها

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنّ الجهات انتهت من مهام عملها، وجرى حذف الأسماء المكررة والوفيات، والمواطنين غير المستحقين، لأسباب، منها حصولهم على معاشات تكافل وكرامة، أو معاشات الضمان الاجتماعي، أو من لم تتوافر فيهم شروط العمالة غير المنتظمة المستحقة، مثل عدم خضوعهم لأي نظام تأميني.

وتابعت المصادر أنّه بعد الحصر المبدئي، بلغ عدد المستحقين نحو 1.7 مليون عامل غير منتظم للمنحة، لافتة إلى أنّ المنحة سيتم صرفها قبل نهاية نوفمبر الحالي على أقصى تقدير، إذ يتم صرفها على دفعات منعا لتزاحم المواطنين، خاصة الذين يحصلون على المنحة لأول مرة من أفرع بنك التنمية والائتمان الزراعي، أو من فروع مكاتب هيئة البريد في القاهرة والمحافظات.

يذكر أنّ الجهات الأعضاء في اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لصرف منحة العمالة غير المنتظمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، هي مركز المعلومات بمجلس الوزراء ووزارات التخطيط والاتصالات والقوى العاملة، وهيئة البريد وبنك الائتمان والتنمية الزراعي.

ومن المقرر صرف المنحة يدويا من مكاتب البريد بالمحافظات وأفرع بنك الائتمان الزراعي، ونحو 14 ألف ماكينة صرف آلي ATM.

وطبقا للإجراءات التي تمت في الدفعات الثلاثة السابقة، فإنّ المستحقين للمنحة ستصلهم رسالة SMS على هواتفهم المحمولة التي سجلوها في موقع وزارة القوى العاملة، أثناء فتح الموقع لتسجيل العمالة غير المنتظمة، إذ تحتوى الرسائل على موعد وأماكن صرف المنحة.

واستفاد من الدفعات الثلاث الماضية وقيمتها 1500 جنيه، نحو 1.6 مليون مواطن بإجمالي 2 مليار و400 ألف جنيه.