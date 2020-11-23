يونيسيف: توزيع ملياري جرعة من لقاحات كورونا للدول الفقيرة مطلع 2021

أعلنت منظمة "يونيسيف" التابعة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، توزيع نحو ملياري جرعة من اللقاحات لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للدول الفقيرة مطلع العام المقبل في عملية "عملاقة".

وذكرت قناة الحرة الأمريكية أنّ إعلان المنظمة تزامن مع تعهد قادة العالم بضمان التوزيع العادل للقاحات في قمة العشرين.

وأوضحت منظمة يونيسيف، أنّها " تعمل رفقة أكثر من 350 شركة طيران وشحن لإيصال اللقاحات وأكثر من مليار حقنة إلى الدول الفقيرة، بينها اليمن وأفغانستان وبوروندي، كجزء من برنامج (كوفاكس) COVAX العالمي لمكافحة الوباء.

وتقود جهود "كوفاكس"، شركة "GAVI" للقاحات ومنظمة الصحة العالمية وتحالف "المبادرات لمكافحات الأوبئة"، حيث يهدف البرنامج إلى منع حكومات العالم من احتكار اللقاحات والتركيز على منح اللقاح أولا للأكثر عرضة في كل دولة.

ويعد دور "يونيسيف" أساسيا في برنامج "كوفاكس" كونها أكبر هيئة مسؤولة عن شراء اللقاحات في العالم، إذ تعمل روتينيا على شراء نحو ملياري جرعة من لقاحات المناعة سنويا نيابة عن نحو 100 دولة.