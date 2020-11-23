تأخر فتح 5 لجان في انتخابات الإعادة لمجلس النواب بأسيوط

شهدت محافظة أسيوط، صباح اليوم الاثنين، تأخر فتح 5 لجان انتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب، بسبب تأخر القضاة أو العاملين.

وتلقت غرفة عمليات محافظة أسيوط إشارة بتأخر بعض اللجان، ومنها لجنة بمركز البداري ولجنتين بأبنوب ولجنة بمركز أسيوط وأخرى بالقوصية عن الفتح في الموعد المحدد لها بفترة تراوحت من 10 دقائق إلى ربع ساعة.

وانطلقت اليوم الاثنين مرحلة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في 10240 لجنة فرعية بدوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.

وتستمر عملية التصويت على مدار يومي الاقتراع من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم كل اللجان قبل وبعد عملية الاقتراع، وكذلك إلزام كافة أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى جولة الاعادة بانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركز انتخابي يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري.

في سياق متصل أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).