تعرف على 5 محظورات قبل التصويت في إعادة النواب

انطلقت اليوم جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، للمواطنين بالداخل، والتي تُجرى في دوائر 13 محافظة: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، والتي تتم وفقاً لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

خطوات التصويت

وبدأ التصويت في التاسعة صباحاً، على المرشحين بالفردي فقط، ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عدة ضوابط للاقتراع، منها أن تكون اللجان الانتخابية أقرب للناخبين من محل إقامتهم، تيسيرًا عليهم، إلى جانب قواعد لدخول اللجان الانتخابية وللتعامل مع المشرفين عليها وأمنائها، فضلاً عن تعقيم المقرات الانتخابية قبل بدء التصويت، وتوفير كمامات مجانية للناخبين، والتقيّد بمسافات آمنة أمام مراكز الاقتراع، تحسباً لفيروس كورونا المستجد.

ويتولى موظف مختص من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تنظيم ومراقبة المسافات الآمنة وتنظيمها باستمرار، وارتداء الكمامات الواقية على أطراف العملية الانتخابية، وتقليل عدد الناخبين بكل لجنة فرعية، إضافة إلى تكليف موظف آخر مختص من قبل الهيئة بكل لجنة فرعية للتعرف على شخصية الناخب بسبب ارتدائه الكمامة، وكذلك في لجان السيدات تكليف موظفة من قبل الهيئة للقيام بهذا العمل، وآخر للتعرف على هوية الناخب في حالة الشك.

قواعد الاقتراع السليم

وفي ما يتعلق بشأن قواعد الاقتراع السليمة للناخب في اللجان، فهي:

- على رئيس اللجنة التأكد من شخصية كل ناخب ويسلمه بطاقة تصويت على ظهرها ختم أو توقيعه، بعد الاطلاع على رقمه باللجنة الفرعية.

- ينتقل الناخب لإدلاء رأيه سريًا ويختار مرشحيه الفرديين وفقًا للمقاعد المخصصة للدائرة، وقائمة واحدة.

- عقب ذلك يطوي البطاقة ويضعها في الصندوق الخاص بالنظام الفردي والآخر لنظام القائمة.

- بعد انتهاء التصويت، يوقّع الناخب باسمه في كشوف الناخبين، سواء كتابة أو بصمة، كما يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصّصة له بكشوف الناخبين.

محاذير التصويت

- مراعاة عدم استخدام القلم الرصاص.

- تكون علامة الاختيار واضحة وداخل خانة الاقتراع.

- الالتزام بالعدد المحدد للمرشحين بالتصويت في الدائرة الانتخابية.

- عدم كتابة أي علامات أو إشارة على ورقة التصويت أو إتلافها.

- اختيار قائمة واحدة، وعدد المرشحين المحددين للدائرة، دون زيادة أو نقصان.