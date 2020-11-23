قنديل: الانتخابات أظهرت قوة الدولة المصرية في مواجهة كورونا

قال عبدالناصر قنديل، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، إنه تم البدء في عملية الاقتراع للمصريين المقيمين بالخارج منذ يومين على الانتخابات الخاصة بمجلس النواب 2020، وذلك في جولة الإعادة الخاصة بالمرحلة الأولى، واليوم هو الأخير لتصويتهم في جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الأولى.

وأضاف قنديل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدي البلد، أن اليوم وغدا سيشهد الداخل أيضا عملية الاقتراع النهائي لحسم المقاعد المتبقية من الجولة الأولى وهي عبارة عن 100 مقعد، مشيرا إلى أنه في الجولة الأولى انتهت المنافسة على 32 مقعد حُسموا بالفوز من الجولة الأولى، وتبقي 110 مقعد متوزعين على 13 محافظة، لأن محافظة البحر الأحمر حسمت فيها المنافسة على المقاعد المخصصة لها.

وتابع أن هناك مجموعة من المشاهد الهامة التي يجب أن يعها الناخب أولها أن هذه الانتخابات أظهرت قوة ومتانة البنية الأساسية للدولة المصرية "برغم أننا في جائحة فيروس كورونا والعالم كله يعاني، إلا أن الدولة المصرية أثبتت قوتها أمام هذه الجائحة، كما أنها لم تجرى عملية انتخابية واحدة، لكن من شهرين أجرينا انتخابات مجلس الشيوخ، واليوم نستكمل العرس الديمقراطي في انتخابات مجلس النواب".

وأكد أن الدولة مجهزة ومستعدة ومهيئة للجان وهناك حرص على تطهير اللجان كل ساعة بالإضافة لوجود أدوات للتعقيم مجانية يجرى تسليمها لأي ناخب قادم بدون ارتداء الكمامة لأنه ممنوع تماما دخول مقر الاقتراع بدونها، وفي بداية ونهاية اليوم يجرى تطهير مقر الاقتراع بأكمله حتى الأماكن غير المستغلة وغير المستخدمة منه.

وأشار إلى أن جولة الإعادة للمرحلة الأولي من انتخابات النواب 2020 لدينا 110 مقعد يتنافس عليهم 220 مترشح.