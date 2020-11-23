لو نسيت.. 5 أشياء تعرضك لغرامة أو عقوبة في الموجة الثانية من كورونا

مع تزايد أعداد الإصابات خلال الآونة الأخيرة بفيروس كورونا المستجد، وتحذيرات الحكومة المصرية من الموجة الثانية من تفشي الفيروس، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة انتشار الإصابة، فضلًا عن تطبيق بعض الإجراءات التي سبق واتخذتها في بداية انتشار الجائحة في البلاد في مارس 2020.

وخلال الموجة الثانية، أقرت الحكومة أيضًا بعض العقوبات والغرامات التي يمكن أن تلاحق المواطنين، وترصدها "الوطن" على النحو التالي:

عقوبة عدم ارتداء الكمامة

وناشد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجهات المعنية بتطبيق الغرامات على المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعي، والمصالح الحكومية، المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحامًا من المترددين عليها.

ونصت المادة الثالثة عشرة من القرار على أن يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء وجودهم بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة.

ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يُعاقب كل من يخالف حكم عدم ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المحددة، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

‎ونصت المادة الخامسة عشرة، على أن تُغلق إداريًا المحال والمنشآت التي تخالف حكم المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار المنظمة لعمل المطاعم والمقاهي والكافيهات والمحال التجارية والحرفية والمولات.

عقوبة تقديم الشيشة في المقاهي والكافيهات

ومن أبرز الإجراءات التي تواصل الحكومة في تطبيقها، منع تناول الشيشة، لأنّها أحد أسباب انتقال العدوى، وأقرت أنّ عقوبة المخالف تصل إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفًا، فضلًا عن غلق وتشميع المحل.

عقوبة المحال المخالفة للإجراءات الاحترازية

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ عقوبة أي مخالف للإجراءات الاحترازية ستكون غلق النشاط، وغرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه، ومن أبرز هذه الإجراءات الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة للعاملين، ومنع تداول الشيشة والالتزام بنسبة الإشغال للحد من أي تجمعات، والالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال.

عقوبة دور المناسبات المخالفة

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إنّ هناك عقوبات رادعة ستُوقع على المنشآت المخالفة للقرارات الصحية التي أعلنت عنها الحكومة مثل صالات الأفراح، موضحًا: "عقوبات جنائية تصل للحبس لمدة سنة وغلق إداري كامل وفوري للمنشأة المخالفة".

عقوبات شركات السياحة المخالفة

وكانت غرفة شركات السياحة، ذكرت أنّ وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية، طالبا الغرفة بالتشديد على أعضائها من الشركات للالتزام بالاشتراطات والتعليمات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة الموجة الثانية المحتملة من فيروس كورونا المستجد، ومعاقبة المنشآت المخالفة لهذه الاشتراطات والتعليمات بالغلق لمدة 3 أيام.