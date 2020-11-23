إلزام العاملين بالجهاز الإداري بارتداء الكمامة لمواجهة كورونا بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 9152 لسنة 2020، والخاص بإلزام العاملين بديوان عام المحافظة ووحدات الإدارة المحلية ومديريات الخدمات والإدارات التابعه لها والمترددين عليها بارتداء الكمامات الواقية، للحد من التداعيات المحتمله لفيروس كورونا، مشددًا على نظافة وتطهير مقار العمل وفقاً للتعليمات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان.

وأكد المحافظ أنه في حال مخالفة القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل رئيس المصلحة، وفقاً لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع أزمه كورونا.

وأكد "غراب" ضرورة تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشبابية والمدارس والمعاهد الأزهرية ومكاتب البريد والشوارع ودور العبادة والأيتام ومواقف السيارات ومحطات السكه الحديد وماكينات الصرافة "ATM"، بالتنسيق والمشاركة بين مديريات الصحة والطب البيطري والزراعة والتضامن الاجتماعي، وذلك تفعيلًا للإجراءات الاحترازية والوقائيه التي اتخذتها الدوله لمواجهة الفيروس.

وجه المحافظ مديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس، مناشداً المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها إلا للضرورة حفاظا على صحتهم وسلامة أسرهم.

وفي هذا الإطار قامت مديرية القوي العاملة بالتنسيق والاشتراك مع إدارة الطب الوقائي بمديرية الطب البيطري بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لديوان عام المديرية والإدارات الداخلية، حيث شملت أعمال التطهير رش المباني من الخارج والمكاتب والأثاث والطرقات ودورات المياه بالإضافة الي نشر الرسائل التوعوية التثقيفية للعاملين بالمديرية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.