سيدات أسوان وكبار السن يتصدرون المشهد في جولة إعادة النواب

اصطف المئات من أهالي أسوان أمام اللجان الانتخابية في جولة الإعادة لمجلس النواب، قبل فتح اللجان في التاسعة صباحاً، وتصدرت المرأة وكبار السن المشهد الانتخابي منذ اللحظات الأولى وسط اصطحاب الأطفال للجان لتدريبهم على المشاركة في الإدلاء بأصواتهم .

وشهدت قرى مراكز أسوان ودراو وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو توافد كبير من الأهالي على اللجان، وشارك العشرات من الشباب في مساعدة الأهالي عبر استخراج أرقام اللجان وبيانات الناخبين للتيسير عليهم، كما ساعد البعض بتوفير سيارات لكبار السن والمرضى، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وساعد رجال الأمن الناخبين في الإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات مجلس النواب وتوفير مناخ فيما تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، سير العملية الانتخابية في اللجان الانتخابية بمقرات مدارس شجرة الدر الابتدائية المشتركة، وعباس العقاد الثانوية العسكرية بنين، كما تابع المحافظ من غرفة العمليات الرئيسية انتظام فتح جميع لجان الاقتراع .

وأكد اللواء أشرف عطية على أنه تم تهيئة وتوفير المناخ الملائم لإدلاء الناخبين بأصواتهم في سهولة تامة من خلال وضع جميع اللجان في الدور الأرضي لتسهيل حركة دخول وخروج كبار السن والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة ، بجانب توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد والمبردات ووسائل التهوية المناسبة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية والفرعية استمرت في إنعقادها لتحقيق التواصل والتعامل الفوري مع أية أحداث طارئة، مشيراً إلي أن المحافظة تقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون أى تمييز أو تحيز لمرشح على آخر حيث يقتصر دور الأجهزة الحكومية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الإنتخابية والدعم اللوجستي فقط.