مستشار الرئيس: الفضل في إنشاء أول رعاية صدر بمصر يعود لجامعة عين شمس

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون القطاع الصحي، إنّ جامعة عين شمس نجحت في إنشاء أول رعاية مركزة للصدر بمستشفيات جامعة عين شمس بمساعدة فريقه الطبي.

جاء ذلك خلال كلمته بحفل مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والسفير الياباني لدى جمهورية مصر العربية، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب.

وأضاف تاج الدين، أنّ المستشفى كان نواة لإنشاء مستشفيات رعاية الصدر في مختلف أنحاء الجمهورية، موضحا أنّ هناك 77 مستشفى صدر، نجح في مواجهة تحديات كورونا.

وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أنّ اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين عام صندوق تحيا مصر، يبذل جهداً كبيراً جداً، لدعم وإدارة هيئة الشراء الموحد.

وكشف عوض تاج الدين، عن أنّ معظم الأطباء من مدرسين مساعدين ونواب في وحدة الصدر بجامعة عين شمس، أصيبوا بفيروس كورونا، وذلك ضريبة لعملهم الشاق، سواء عملوا في مستشفيات الجامعة أو مستشفيات وزارة الصحة، ومعظمهم تعافى، موجّهاً التحية لأطباء مصر والعالم الذين يقدّمون أرواحهم لعلاج المرضى.

ولفت إلى أنّ أول مذكرة صاغها لرئيس الجمهورية، بعد توليه مهامه كمستشار للرئيس السيسي، كانت دعم وحدات الرعاية المركزة، خاصة رعايات الصدر في جامعة عين شمس والمستشفيات الأخرى، ووجّه الرئىس بتقديم الدعم لتحقيق ذلك.

يأتي حفل التوقيع، في إطار جهود جامعة عين شمس المستمرة لتطوير الرعاية الصحية والخدمة الطبية المقدمة من مستشفياتها، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".