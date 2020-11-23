إصابة 8 بينهم 6 طالبات في تصادم سيارتين بالغربية

شهد طريق صا الحجر بمدينة بسيون، بمحافظة الغربية، حادث تصادم بين سيارتين، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص من بينهم 8 طالبات بجروح وإصابات متفرقة، ونُقل المصابون لمستشفيات طنطا الجامعي وبسيون العام لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بسيون، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أمام قرية صا الحجر، وانتقلت سيارتا إسعاف لمكان الحادث وتبين تصادم سيارتين.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة، بينهم 6 طالبات، ونُقل المصابون للمستشفى لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي وقت سابق، تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط 3 أشخاص بتهمة النصب على المواطنين والحصول على مبالغ مالية منهم مقابل السفر والاستثمار.

وورد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بلاغ من أحد الأشخاص، مقيم بالغربية، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم قدرته على تسفير شقيقه ونجل شقيقته إلى إحدى الدول العربية.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا، أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص (عامل ، مقيم بمحافظة الغربية ، له معلومات جنائية) وقيامه بممارسة نشاط إجرامي يتمثل في النصب والاستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج وزعمه توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكي، ورفضه رد المبالغ المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم ضبطه، وبمواجهته أقر بما جاء في التحريات، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من مواطنين، مقيمان بمحافظة الغربية، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهما بقصد توظيفها وإستثمارها لهما بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام أحد الأشخاص عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية، وله معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها فى مجال إنشاء المخابز والتجارة وذلك مقابل أرباح، وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية مختلفة من الشاكين مقابل حصولهما على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانون.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.