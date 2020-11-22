القليوبية تسجل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الأحد، 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، واحتلت مدينة بنها أعلى معدل للإصابة، اليوم، بعد أن وصل عدد المصابين بها لـ 15 حالة، بينما سجلت 3 مدن ومراكز أخرى، صفر إصابة بالفيروس هي شرق شبرا الخيمة وقليوب وقها، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الأحد عند 9827 حالة إصابة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 750 حالة إصابة، والعبور 177 حالة، والقناطر الخيرية 636 حالة، وبنها 2743 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1193 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1207 حالة، وشبين القناطر 740 حالة، وطوخ 1112حالة، ومدينة قها 59 حالة، وكفر شكر 514 حالة إصابة.

في وقت سابق زار الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدرسات العليا والبحوث، كليات العلوم والتربية والحقوق لتفقد الاجراءات الاحترازية ومدى التزام الطلاب والجهاز الاداري وهيئة التدريس باتباعها.

رافقه خلال الجولة الدكتور لطفي ابوسالم عميد كلية العلوم والدكتورة ايمان عبد الحق عميدة كلية التربية والدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق

وأشار نائب رئيس الجامعة بأنه تابع مدي التزام الطلاب والجهاز الإداري وأعضاء هيئة التدريس باتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وعملية التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وخلال الجولة قام "الجيزاوي" بمتابعة التزام الكليات بخطة الجامعة للتعليم الهجين والتزام الطلاب بالحضور وفقا للجدوال الدراسية المعلنة حيث يحضر طلاب الكليات العملية 3 ايام اسبوعيا وطلاب الكليات النظرية يومان أسبوعيا وطلاب الانتساب يوما واحد.. مشيرا إلى أن الجامعة قامت بإنشاء المنصة الالكترونية لإدارة التعليم عن بعد LMS بالجامعة من اجل قيام الطلاب بمتابعة محاضرتهم ودورسهم من خلالها.