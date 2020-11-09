القليوبية تُسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم، بمدن ومراكز الخانكة والقناطر الخيرية، وبنها وطوخ وقها وكفر شكر، بينما سجلت 5 مدن صفر إصابات، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 9648 حالة إصابة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 742 حالة إصابة، والعبور 175 حالة، والقناطر الخيرية 634 حالة، وبنها 2640 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1193 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1201 حالة، وشبين القناطر 737 حالة، وطوخ 1081وقليوب 693 حالة، ومدينة قها 56 حالة، وكفر شكر 495 حالة إصابة

من ناحية أخرى قالت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، إن المستشفي استقبل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، مضيفة أن التحليل أثبتت إيجابية 4 عينات وتم صرف العلاج اللازم لهم وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى بلغ 320 حالة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم.