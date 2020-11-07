القليوبية تُسجل صفر إصابات بفيروس "كورونا" السبت

سجلت محافظة القليوبية، اليوم السبت، صفر إصابات بفيروس "كورونا"، على مستوى 11 مركزا ومدينة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، عند 9624 حالة إصابة بمختلف أنحاء المحافظة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية، وفقًا للبيانات الرسمية، على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 741 حالة إصابة، والعبور 175 حالة، والقناطر الخيرية 633 حالة، وبنها 2624 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1139 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1201 حالة، وشبين القناطر 738 حالة، وطوخ 1078 وقليوب 693 حالة، ومدينة قها 55 حالة، وكفر شكر 493 حالة إصابة.

ومن جانبه، عقد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعاً مع لجنة إدارة أزمة فيروس "كورورنا"، اليوم السبت، شدد خلاله على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومراجعة أرصدة المستشفيات من أسطوانات الأكسجين، وتطبيق بروتوكول العلاج، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية، ورصد الحالات المشتبه في إصابتها، وتنفيذ إجراءات العزل المنزلي.

وفي وقت سابق، أعلن وكيل وزارة الصحة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، استعداداً لاجراء انتخابات مجلس النواب، وشدد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية المتبعة للحماية من الإصابة بالفيروس.

وأشار "الطباخ" إلى أن خطة الطوارئ تتمثل في التنسيق مع هيئة الإسعاف والدفع بسيارات الإسعاف المجهزة لتجوب كافة أرجاء المحافظة، بالإضافة إلى لنشات الإسعاف النهري، وتكثيف تواجد الفرق الطبية المدربة على أعمال إنعاش القلب الرئوي، والتعامل مع الحالات الحرجة بكافة أشكالها بأقسام الطوارئ في المستشفيات.

ووجه إلى مضاعفة عدد الأطقم الطبية العاملة طوال 24 ساعة، خاصة في تخصصات الجراحة والعظام والتخدير والباطنة والرعاية المركزة، لزيادة كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، ومنع الإجازات للعاملين بالمستشفيات، خاصةً أقسام الطوارئ والحروق والسموم، والتنسيق الكامل بين كافة مستشفيات المحافظة وأرصدة الدم المتوفرة من الفصائل المختلفة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بكميات إضافية، مع تواجد صيدلي على مدار الساعة، لإمداد المستشفى ومستشفيات الحجر والعزل بالأدوية عند الحاجة.