الضرائب: 30 نوفمبر آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة 

طالب رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة تقديم إقرارهم الضريبى خلال الشهر التالى لإنتهاء الفترة الضريبية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وذلك لتجنب التعرض للعقوبات المقررة لأحكام هذا القانون.

وأوضح "عبد القادر"، في بيان، أن آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة عن شهر أكتوبر الماضي، هو 30 نوفمبر الجاري وذلك وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، لافتاً إلى أنه يمكن الإتصال على الخط الساخن رقم 16395 الرد على كافة الإستفسارات.

وكانت مصلحة الضرائب أصدرت الأسبوع الماضي قرارًا يقضي بإلزام 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثانية)، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارًا من 15/2/2021.

وبحسب بيان سابق لمصلحة الضرائب فإن القرار جاء تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية.

وكانت وزارة المالية أصدرت قرار يلزم المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني للمصدر، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عن إطلاق التشغيل التجريبى للمنظومة فى 30 يونيو الماضى، كما تم إطلاق المرحلة الأولى لها فى 15 نوفمبر الجارى.