أمطار غزيرة ورعدية وطقس غير مستقر من الأربعاء إلى الجمعة

أصدرت هيئة الأرصاد قبل قليل، بيانًا كشفت فيه عن حالة الطقس المتوقعة على البلاد، في الفترة من الأربعاء 25 نوفمبر حتى الجمعة الموافق 27 من الشهر ذاته، إذ متوقع أن تشهد البلاد اعتبارًا من الأربعاء حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية طبقًا للآتي:

الأربعاء 25 نوفمبر

يتوقع الخبراء سقوط أمطار غزيرة، رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح".

وتتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحري "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية".

كما تتساقط أمطار خفيفة على شمال الصعيد "الفيوم - بني سويف - المنيا"، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

الخميس 26 نوفمبر

أما يوم الخميس فمتوقع سقوط أمطار غزيرة، تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح"، متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية"، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

الجمعة 27 نوفمبر

وقال الخبراء إنّ يوم الجمعة يشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - بورسعيد - العريش - رفح)، وتكون متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).

فيما تشهد القاهرة الكبرى يومي الأربعاء والخميس أمطارًا متوسطة، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

متوسط درجات الحرارة خلال الثلاثة أيام المقبلة

- القاهرة: العظمى 20 - 22، والصغرى 13 - 15.

- الوجه البحري: العظمى 20 - 22، والصغرى 13 - 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 - 21، والصغرى 15 - 16.

- جنوب سيناء: العظمى 25 - 27، والصغرى 17 - 18.

- شمال الصعيد: العظمى 21 - 23، والصغرى 12 - 13.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 - 26، والصغرى 15 - 16.