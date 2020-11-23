توقعات طقس 72 ساعة.. أمطار متوسطة على القاهرة وغزيرة بالوجه البحري

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن توقعات الخبراء للطقس خلال الــ 72 ساعة القادمة، في الفترة ما بين 24 نوفمبر و27 نوفمبر، من الثلاثاء حتى الخميس.

وجاءت توقعات الأرصاد ليوم الثلاثاء، بأن يسود طقس لطيف نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، ومعتدل نهارا مائل للبرودة ليلا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا شمال الصعيد، معتدل نهارا بارد ليلا جنوب الصعيد.

وخلال يومي الأربعاء والخميس، تتوقع الهيئة أن يسود طقس لطيف نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويكون الطقس لطيف نهارا بارد ليلا على شمال الصعيد ومعتدل نهارا بارد ليلا على جنوب الصعيد.

خريطة سقوط الأمطار

ومن المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق شمالا على الوجه البحري، ومتوسطة إلى غزيرة على الوجه البحري غدا الثلاثاء، وتكون الأمطار متوسطة على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق الوجه البحري، وأمطار غزيرة تكون رعدية على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء الأربعاء والخميس.

وجاء بيان درجات الحرارة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة كالتالي:

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 24 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 14.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 25 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

درجات الحرارة يوم الخميس 26 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.